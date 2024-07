Taranto, yacht di lusso: sindaco Melucci scrive al MIMIT

A margine dell’incontro coordinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire le linee operative che porteranno alla sostituzione del soggetto titolare del progetto per la realizzazione di yacht di lusso nello Yard dell’ex Belleli, il sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, ha inviato una lettera al MIMIT contenente le sue osservazioni. Durante il tavolo tecnico, che ha anche esaminato la proposta progettuale dei “Cantieri di Puglia”, il sindaco ha auspicato che tutte le Istituzioni presenti adottino al più presto soluzioni per garantire l’avvio definitivo del progetto, che porterebbe significativi benefici economici e occupazionali per il territorio.

LA LETTERA

Il Comune e la Provincia di Taranto esprimono apprezzamento per le iniziative volte a garantire la continuità degli investimenti nel settore nautico.

Recentemente, il progetto ha visto la sostituzione del soggetto titolare, con la “Cantieri di Puglia” che subentra al “Gruppo Ferretti”. La nuova proposta, presentata dall’azienda pugliese leader a livello internazionale, risulta essere altrettanto articolata e strutturata.

Il progetto, considerato coerente con le dinamiche ambientali ed economiche del territorio, apporterebbe significativi benefici alla comunità ionica, soprattutto in termini di occupazione. Il Comune e la Provincia di Taranto, insieme agli altri enti territoriali e partner istituzionali, sono pronti a raggiungere l’accordo di programma necessario per la successiva consegna delle aree.

È urgente che tutte le istituzioni coinvolte collaborino per avviare definitivamente il progetto, cercando anche adeguate coperture finanziarie, eventualmente tramite il Just Transition Fund, in linea con i piani di transizione giusta locale ed europeo.

Tuttavia, esiste preoccupazione per le tempistiche procedurali, considerando che le misure CIS, utili per le aree in questione, sono ferme da almeno due anni. In attesa dei risultati della conferenza di servizi, si ribadisce l’impegno a procedere rapidamente.

