Un’attesa spasmodica per la sfida in programma domani sera tra Taranto e Virtus Francavilla. Un vero e proprio derby da brividi e ricco di duelli, tra due attaccanti come Saraniti e Patierno ma anche in panchina tra Laterza e Taurino. E sugli spalti ci sarà un clima magico, nonostante i soli 250 biglietti per il settore ospiti.