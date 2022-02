Happy Casa Brindisi: tesserato De Zeeuw, domenica in campo contro la «Effe»

Ci sarà anche il lungo Maxime De Zeeuw (ex Hapoel Holon) in campo nel Pala Dozza, domenica 13 febbraio, contro la Fortitudo Bologna, quinta giornata di andata in serie A. In considerazione dei progressi manifestati nelle sedute di allenamento e naturalmente per l’esigenza di potenziare il settore lunghi, l’Happy Casa Brindisi lo ha tesserato oggi e quindi potrà scendere regolarmente in campo. Il giocatore belga allungherà le rotazioni e dopo la sfida di campionato, sarà utile anche nel match di Final Eight con la Virtus Bologna del 17 febbraio a Pesaro per il quarto di finale della kermesse tricolore.