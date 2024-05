Taranto, unificazione concessioni demaniali: risparmi per mitilicoltori

Ottime notizie per i mitilicoltori tarantini: al termine della nuova riunione del Tavolo Tecnico istituito dall’Amministrazione del sindaco Rinaldo Melucci, è stato avviato il procedimento amministrativo per l’unificazione delle concessioni demaniali. Questa soluzione, emersa da un’istruttoria approfondita condotta dagli uffici comunali, consentirà ai mitilicoltori danneggiati dal mancato utilizzo del Mar Piccolo di risparmiare considerevolmente sui costi.

Cosimo Ciraci, assessore alle Risorse del Mare, ha spiegato che il risultato è frutto di una delibera di indirizzo della Giunta e di un’intensa attività di confronto con altri Enti e Istituzioni. “Gli operatori del settore possono ora presentare istanze al Comune per ottenere l’unificazione delle concessioni, una risposta concreta alle difficoltà causate dalle ordinanze regionali che limitano l’uso del Mar Piccolo per questioni di inquinamento”, ha dichiarato Ciraci.

Nonostante il provvedimento non risolva tutti i problemi del comparto, l’Amministrazione vuole dimostrare di essere un punto di riferimento costante per i mitilicoltori. Prossimo appuntamento del Tavolo Tecnico sarà il 18 giugno.

Ciraci ha inoltre affrontato la questione del sequestro del primo seno del Mar Piccolo, fondamentale per la coltivazione dei mitili, assicurando che l’Amministrazione sta lavorando per ottenere la revoca del provvedimento cautelare. La soddisfazione dei rappresentanti degli operatori è stata evidente al termine dell’incontro, segno dell’impegno profuso dall’Amministrazione Melucci per il settore.

