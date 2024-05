Pulsano, un nuovo sportello per trovare lavoro

Migliorare il proprio curriculum vitae, esaltare le competenze e mettersi alla ricerca del lavoro corrispondente al proprio profilo professionale. È questa la mission dello sportello dell’agenzia per il lavoro During S.p.a. inaugurato ufficialmente giovedì 23 maggio a Pulsano (Taranto’

Una nuova opportunità per il comune della provincia ionica, a supporto di imprese e cittadini e, perché no, anche dei comuni limitrofi.

Una nuova realtà che offre numerose possibilità soprattutto ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, supportata dall’Amministrazione comunale di Pulsano con la presenza alla cerimonia di apertura, del consigliere comunale con delega al turismo e allo spor, Francesca Tomaselli che testimonia il forte legame tra l’agenzia e le istituzioni locali.

«La nostra missione è quella di supportare le persone nella ricerca di lavoro e le aziende nella selezione del personale, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del territorio – ha dichiarato il Direttore Generale di During S.p.a, Gianni Quatera – Siamo entusiasti di espandere la nostra presenza in Puglia, dopo le filiali di Martina Franca e Monopoli e di poter offrire i nostri servizi anche ai cittadini e alle imprese di Pulsano e dintorni».

Lo sportello di Pulsano, come ha spiegato la titolare Ersilia Costagliola Di Fiore, è a disposizione gratuitamente di lavoratori e imprese che vogliono iscriversi.

«Questa attività è importantissima per le aziende del nostro territorio che molto spesso hanno difficoltà a trovare del personale – ha detto il presidente della Pro Loco Filippo Stellato – l’auspicio è che tutti ne possano beneficiare al meglio, soprattutto durante il periodo estivo dove le richieste sono numerosissime».

L’apertura dello sportello di Pulsano rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita di During S.p.a, che mira a rafforzare la propria rete di agenzie sul territorio nazionale per garantire un servizio sempre più capillare ed efficiente, ma senza mai dimenticare l’importanza della transizione digitale in atto che permette di velocizzare tutti i processi.

