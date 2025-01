Taranto, un milione per il restyling dell’impianto sportivo “Pietro Nenni”

Il Dipartimento per lo Sport ha approvato il progetto presentato dal Comune di Taranto per la riqualificazione dell’impianto sportivo “Pietro Nenni”, situato nel quartiere Paolo VI. Il Ministero ha concesso un contributo di 850mila euro, cui si aggiungeranno i 150mila euro già stanziati dall’amministrazione comunale. L’intervento rientra nell’ambito del programma “Sport e Periferie”, finalizzato alla rigenerazione urbana, alla promozione dello sport e al miglioramento della qualità della vita.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Ciraci, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Questo contributo rafforza il nostro impegno per promuovere salute, benessere e coesione sociale. Lo sport è uno strumento potente per migliorare la vita, soprattutto dei giovani, e il rinnovamento dell’impianto rappresenta un investimento cruciale in termini di capitale sociale.”

Il sindaco Rinaldo Melucci ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa: “Essere ‘Città Europea dello Sport’ nel 2024 e ospitare i ‘XX Giochi del Mediterraneo’ nel 2026 sono sfide importanti che intendiamo trasformare in opportunità. Le nuove infrastrutture sportive rappresentano un’eredità preziosa per Taranto, con benefici economici e sociali di ampio respiro.”

Il programma “Sport e Periferie” mira, in via prioritaria, alla riqualificazione di impianti sportivi in aree urbane degradate, garantendo sicurezza, accessibilità e sostenibilità, oltre alla costruzione di nuove strutture.

