Taranto, 400 parcheggi auto gratuiti per l’inizio dei saldi

Anche per l’inizio dei saldi a Taranto 400 posti auto gratuiti

Fino al 12 gennaio, grazie alla disponibilità della Marina Militare, è possibile parcheggiare l’auto gratuitamente in centro fino a mezzanotte: dalle ore 18.00 presso la Caserma Mezzacapo e dalle ore 17.00 la banchina della Stazione Torpediniere

Continua per l’inizio dei saldi invernali l’iniziativa del Comune di Taranto e di Kyma Mobilità per favorire la frequentazione del Borgo e lo shopping, andando così incontro alle esigenze dei cittadini e dei commercianti.

Grazie alla disponibilità della Marina Militare, fino a domenica 12 gennaio tutti i cittadini possono parcheggiare l’auto gratuitamente usufruendo degli oltre 400 posti auto disponibili nella Caserma Mezzacapo e nella Stazione Torpediniere.

Il parcheggio gratuito nella Caserma Mezzacapo, con accesso da Via Principe Amedeo, è disponibile tutti i giorni, dalle ore 18.00 fino alle ore 00.00, mentre il parcheggio gratuito presso la banchina della Stazione Torpediniere è disponibile, dalle ore 17.00 fino alle ore 00.00, nei giorni 3, 4, 5, 10, 11 e 12 gennaio.

Ricordiamo che l’accesso per la Stazione Torpediniere è ubicato alla fine della Rampa Leonardo da Vinci a cui si accede da Via Roma, in pratica la strada in discesa che porta alla banchina del Canale navigale: negli orari di apertura Kyma Mobilità mette a disposizione degli automobilisti un servizio gratuito di bus navetta che collega nei due sensi l’area parcheggio con l’ingresso dell’infrastruttura militare.

Ricordiamo, inoltre, che domenica 5 e lunedì 6 gennaio si paga il parcheggio nelle strisce blu, mentre domenica 12 gennaio non si paga la sosta tariffata.

Tutte le informazioni sul sito www.kymamobilita.it e sulle pagine social.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts