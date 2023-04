Taranto: Triplicato il numero di visitatori al MarTA

Il successo del MArTA come motore di sviluppo culturale e offerta turistica per Taranto, lo si misura da un dato che mostra il trend di crescita dei visitatori nel raffronto con lo scorso anno e in particolar modo, ad aprile quasi terminato, nei primi quattro mesi del 2023.

Dopo il boom di accessi nel week end appena trascorso e nella giornata di fruizione gratuita del 25 aprile (quasi 2900 visitatori), il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, segna il record dei 20mila accessi nel solo mese di aprile e dei circa 36mila da gennaio ad oggi (nello stesso periodo del 2022 furono 10950).

Siamo a un numero di visitatori più che triplicato (più 215% – ndr) – afferma Luca Mercuri, direttore regionale Musei, che per il direttore nazionale musei, prof. Massimo Osanna, segue il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – mentre ci apprestiamo a vivere un periodo di grande fermento per il MArTA, tra i cantieri per il riallestimento delle esposizioni permanenti, il nuovo impulso alla digitalizzazione e all’accessibilità, e l’imminente stagione estiva che speriamo possa richiamare su Taranto e il suo museo anche turisti e croceristi provenienti da tutto il mondo.

Ricordiamo, infine, che il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, sarà aperto anche il prossimo Primo Maggio, con ticket d’ingresso e orari di fruizione dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Per prenotare la propria visita www.shopmuseomarta.it.

