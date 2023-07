Taranto, tre feriti in uno scontro tra auto e un furgoncino

TARANTO – Tre feriti nel tardo pomeriggio di oggi sul Ponte Punta Penna di Taranto in un incidente che ha coinvolto due automobili e un furgone.

Un’autovettura Ford ha subito lo scoppio di una gomma mentre era in marcia: il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è andato a impattare contro il guard-rail.

Un furgone di un rivenditore di mobili si è posto nelle vicinanze del mezzo con le “quattro frecce” per allertare gli altri automobilisti della presenza dell’incidente: ma nonostante ciò il guidatore di una Peugeot non si è accorto di quanto stava avvenendo e ha tamponato a sua volta il furgoncino. Sono i viaggiatori di quest’ultima vettura i tre feriti, soccorsi dal 118 e trasportati all’Ospedale SS. Annunziata di Taranto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per stabilire la dinamica dell’incidente e consentire la ripresa regolare del traffico: si erano, infatti, accumulate lunghe code.

LA GALLERY A CURA DI FRANCESCO MANFUSO

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp