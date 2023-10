Taranto ‘trattenuto’ al Massimino fino alle 20.30 (video)

“Questioni di sicurezza”. Per questo motivo, il Taranto è stato “trattenuto” al Massimino di Catania dopo la sfida persa (1-0) con i padroni di casa grazie alla rete di Samuele Di Carmine. La truppa rossoblu ha dovuto attendere almeno un paio d’ora prima di rimettersi in viaggio per la Puglia con l’autobus. Un ritardo che scombina la tabella di marcia per la squadra di Capuano, che rientrerà a Taranto e dovrà subito mettersi in vista della sfida con la Turris, in programma alle 20.45 di mercoledì 25 ottobre allo stadio Iacovone.

