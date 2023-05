Taranto: Tentato furto alla Don Bosco, ladri messi in fuga

Nella tarda serata di giovedì 25 maggio, due equipaggi della Squadra Volante, avvertiti dai colleghi della Sala Operativa 113 della Questura, si sono recati alla parrocchia Don Bosco per la segnalazione di ladri all’interno dell’area.

Gli agenti della Volante, accompagnati dal parroco, hanno ispezionato l’intero perimetro recuperando, lungo il muro di cinta della chiesa, numerosi utensili elettrici e due mixer che i ladri non sono riusciti a portare via, probabilmente perché messi in fuga dall’arrivo delle volanti.

Durante l’ispezione è emerso che la porta del teatro, situato nel seminterrato della struttura, era stata forzata e che diversi strumenti, inclusi due grandi casse acustiche, non erano più al loro posto. Gli agenti, considerando che i ladri avrebbero potuto abbandonare il mezzo di trasporto nelle vicinanze durante la fuga, hanno attentamente esaminato le aree circostanti alla parrocchia, notando un Apecar carico di numerosi oggetti voluminosi coperti da un lenzuolo bianco. Il controllo ha permesso di recuperare le due casse acustiche rubate dal teatro. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del furto.

