Taranto, tartaruga marina morta nel bel mezzo della città

Una tartaruga marina di grosse dimensioni è stata trovata morta nel bel mezzo della città. La scoperta nella mattinata di mercoledì 29 novembre sul Lungomare di Taranto. Si indaga sul ritrovamento, anche perché è estremamente difficile che l’animale possa aver abbandonato il suo habitat naturale arrivando autonomamente in città. L’ipotesi più plausibile, anche se non ancora confermata, è che qualcuno l’abbia prelevata dal mare per poi abbandonarla in strada una volta accortosi che era morta. Sul posto, per accertamenti, l’Asl Taranto e la Polizia Locale.

