Taranto, tariffe TARI 2024: sindaco Melucci rassicura cittadini

“Un risultato che premia l’attività e l’impegno di un’Amministrazione sempre attenta a fornire risposte adeguate alle esigenze della collettività”. Così ha commentato il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, a margine dell’approvazione delle nuove tariffe TARI per l’anno 2024.

“Si tratta di misure che vedranno un’attenta revisione sia per le abitazioni private sia per gli esercizi commerciali, con l’obiettivo di equità e sostegno all’economia locale – ha proseguito Melucci -. Comprendo la delusione di coloro che, basandosi sul “sentito dire” e su previsioni tanto errate quanto improponibili, avevano profetizzato aumenti vertiginosi. Ma quanto stabilito nella massima Assise cittadina risponde alla chiara volontà politica di una maggioranza che lavora nell’esclusivo interesse della collettività e che mantiene gli impegni presi. In questo caso, devo evidenziare le significative riduzioni delle tariffe operate per bar, ristoranti e per gli operatori del settore dell’accoglienza turistica. A dimostrazione del sostegno fornito ad un comparto che sta risultando sempre più strategico per l’economia del nostro territorio”.

Parallelamente alle nuove tariffe TARI 2024, che solo in determinati casi hanno fatto registrare rialzi minimi, va evidenziato anche il grande lavoro posto in atto dall’Amministrazione Melucci e da Kyma Ambiente per assicurare alla comunità una città più pulita e decorosa.

“Da poco più di una settimana – ha continuato il sindaco -, abbiamo riattivato il servizio di spazzamento e lavaggio notturno delle vie cittadine, stiamo contrastando l’abbandono selvaggio dei rifiuti ingombranti con controlli ed interventi mirati e stiamo predisponendo la sostituzione dei cassonetti ingegnerizzati. Operazioni a cui fra non molto si affiancherà una grossa novità: la firma dell’ordinanza con la quale si darà l’avvio della raccolta differenziata nel rione ‘Italia-Montegranaro-Salinella’ a partire dal primo di ottobre. A cui seguirà all’inizio del prossimo anno la stessa operazione al rione ‘Solito-Corvisea’. Un altro segnale di come l’Amministrazione si stia impegnando alacremente per risolvere i disagi che vengono comunicati. Come ho affermato più volte, sicuramente il lavoro da portare avanti resta tanto, ma lavorare negli interessi della città è quello che preferiamo fare rispetto a chi, invece, sa solo parlare”.

