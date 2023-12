Taranto, Svolta: ‘Sindaco Melucci non ha più i numeri, si dimetta’

“La seduta del consiglio comunale a Taranto è stata l’ennesima conferma di una legislatura ormai giunta al capolinea, improntata all’improvvisazione e alla sciatteria – così in una nota i consiglieri di Svolta Liberale per Taranto Walter Musillo, Francesco Cosa e Cosimo Festinante -. I numeri larghi di cui si è sempre vantato il Sindaco Melucci oggi sono scomparsi davanti all’approvazione del bilancio di previsione, con solo 16 consiglieri che hanno votato a favore. Siamo di fronte nuovamente a uno scenario di “furia francese e ritirata spagnola”, che acclarano che Rinaldo Melucci non ha più una maggioranza in consiglio comunale”.

Continuano i consiglieri: “Il gruppo di Svolta Liberale, verificato che solo 16 consiglieri erano favorevoli al voto del bilancio, ha abbandonato l’aula per far cadere il numero legale e smascherare quanti invece rimanendo in aula, astenendosi o votando contro, hanno reso possibile l’approvazione di questo importante punto all’ordine del giorno. Purtroppo, ancora una volta, abbiamo assistito all’opportunismo e al personalismo di quei consiglieri che hanno scelto la via della sopravvivenza, difronte a un progetto politico ormai appeso a un filo e senza credibilità”.

“Vista la fragilità e l’etrogeneità della coalizione di centrosinistra, sempre più simile ad un colabrodo, unita più dall’attaccamento alla poltrona che da una comune visione di un progetto di città, non vorremmo mai che chi è stato chiamato a guidare la città sia da oggi sotto stretto ricatto proprio da parte di quei partiti che hanno votano

l’approvazione del bilancio”, osservano all’unisono “democrazia e dignità vogliono che un Sindaco senza maggioranza rassegni le proprie dimissioni, apra una crisi politica e se nei venti giorni consentiti dalla legge verifica che non ci sono più le condizioni non gli resta che ritornare alle urne e dare nuovamente la parola agli elettori”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp