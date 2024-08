Taranto: spunta Novellino per il dopo-Capuano

TARANTO – L’idillio tra il Taranto ed Ezio Capuano è terminato: il tecnico, sotto contratto con il club fino al 2026, non farà passi indietro. Lo ha già comunicato al club e, in particolare, al dg Fabrizio Lucchesi. Quest’ultimo, dopo la gara di Benevento da lui stesso definita “drammatica”, da lunedì sfoglierà la “margherita” degli allenatori alla ricerca di un identikit d’esperienza che ben conosca la C.

Si allontana Leonardo Menichini, ancora legato alla Turris da un anno di contratto: serve che tra le parti si giunga a una rescissione e le tempistiche rischiano di allungarsi irrimediabilmente. Lucchesi è sulle tracce anche di Enzo Maiuri: profilo d’esperienza – anche se poca in C (da allenatore) – ma al momento la situazione è in standby. Nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome di Walter Novellino, classe ’53, lunghissima esperienza tra A e B alle spalle. Un incontro esplorativo ci sarebbe già stato, in attesa della risposta definitiva dello stesso allenatore. La certezza è che Capuano, il prossimo anno (agonistico), non sarà l’allenatore rossoblù.

