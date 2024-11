Taranto, spunta l’ipotesi Novellino per la panchina

Prosegue il casting per la panchina del Taranto. La società ionica, infatti, è alla ricerca di un tecnico a cui affidare le chiavi del club. Nelle ultime ore, le attenzioni si sarebbero concentrate su Walter Novellino. Dopo le ultime tre esperienze sulla panchina della Juve Stabia, il settantunenne allenatore potrebbe approdare in riva allo Ionio per tentare la scalata verso la salvezza. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per conoscere il nome del nuovo allenatore del Taranto.

