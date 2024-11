Taranto, l’ex ds del Parma Vaeyens in città. Ghelfi nuovo dg?

Dopo il comunicato delle scorse ore, Mark Campbell, rappresentante di Apex Capital, è al lavoro per delineare il nuovo organigramma dirigenziale del Taranto. Il primo tassello, nel ruolo di direttore sportivo, potrebbe rispondere al nome di Roel Vaeyens. Il quarantaseienne belga sarebbe in città per limare gli accordi con il club rossoblu. Dopo l’esperienza al Parma, Vaeyens potrebbe ripartire dalla compagine ionica. Nel suo curriculum anche un passato al Club Bruges.

Vaeyens potrebbe collaborare con Francesco Ghelfi. L’ex Empoli, infatti, potrebbe essere il nuovo direttore generale del Taranto. L’attuale responsabile dell’area tecnica Piergiuseppe Sapio, invece, dovrebbe tornare a rivestire il ruolo di responsabile del settore giovanile degli ionici.

