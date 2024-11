Calciomercato Eccellenza: Manduria, tre calciatori in arrivo dal Gallipoli

ECCELLENZA – Dopo aver perso Santiago De Sagastizabal ed Ayman Achik (entrambi ora in forza al Barletta), il Manduria ha pensato bene di consolarsi con un tris di innesti, uno per reparto. Dal Gallipoli sono infatti in arrivo il difensore Pietro Stranieri, il centrocampista Nello D’Ettorre (per il quale si parla di un ritorno) e l’attaccante Thomas Perchaud.

