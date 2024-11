Taranto: Sportium si aggiudica progettazione nuovo stadio del nuoto

Taranto si prepara ad accogliere i Giochi del Mediterraneo 2026 con un nuovo impianto all’avanguardia: il progetto per lo Stadio del Nuoto è stato affidato a Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International, vincitrice della gara indetta con il supporto di Invitalia.

La struttura, pronta entro il 2025, coprirà 12.000 metri quadrati e comprenderà due vasche olimpioniche da 50 metri, una indoor con tribuna per 980 spettatori e una outdoor con 1.000 posti.

Il nuovo Stadio del Nuoto non sarà solo per eventi sportivi internazionali: resterà aperto tutto l’anno alla comunità, offrendo corsi, allenamenti e attività ricreative, con servizi aggiuntivi come ambulatori medico-sportivi e un’area ristoro. Il progetto pone un’enfasi sulla sostenibilità ambientale e sull’integrazione paesaggistica, rispettando i criteri CAM 2022 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Il design si ispira ai bastioni di Taranto e si armonizza con il paesaggio costiero. La struttura sarà disposta su tre livelli che degradano verso il mare, con un accesso diretto alla costa. Saranno presenti aree verdi, una piazza urbana in viale Virgilio, e percorsi ciclabili e pedonali per facilitare il collegamento tra lo stadio e la città.

Christian Recalcati, Managing Director di Sportium, afferma: “Il progetto è un’opportunità di valorizzazione urbana e aggregazione per la comunità di Taranto, un nuovo paesaggio urbano tra natura, sport e patrimonio storico”.

