Incidente stradale nel tarantino: coinvolte tre auto e un trattore, un ferito

Mercoledì 6 novembre, in mattinata, si è verificato un incidente stradale lungo la strada che collega Pulsano a San Giorgio Ionico, in un tratto di competenza del Comune di Faggiano. L’incidente ha coinvolto tre auto – una Volvo, una Porsche e una Hyundai – e un trattore agricolo. L’impatto sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato effettuato dalla Porsche. L’unico ferito è l’autista del trattore, trasportato all’ospedale Ss. Annunziata di Taranto in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Faggiano e i mezzi di soccorso del 118.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author