Taranto, spaccio in casa occupata abusivamente: 2 arresti

La Polizia ha effettuato il sequestro preventivo di un’abitazione, a Taranto, dove sono stati individuati e arrestati due uomini, sospettati di detenere sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle. Questo intervento segue altri arresti avvenuti circa una settimana fa, confermando l’attenzione continua della Squadra Mobile nei confronti di aree ad alto rischio di spaccio.

I Falchi, impegnati nei servizi antidroga, hanno notato attività sospette in un edificio di via Lago di Monticchio, riconducibile a un possibile traffico di droga. Grazie a servizi di appostamento, sono stati raccolti indizi che suggerivano l’uso frequente dell’ascensore al sesto piano da parte di giovani, molti dei quali noti per il consumo di sostanze stupefacenti.

L’intervento della Polizia ha portato all’identificazione e all’arresto di due individui, uno dei quali ha cercato di opporre resistenza per evitare il fermo. Durante la perquisizione dell’abitazione, è emerso un sofisticato sistema di videosorveglianza che monitorava l’intero isolato, confermando l’attività illecita dei giovani.

Nell’appartamento sono state trovate diverse dosi di cocaina e circa 800 euro in banconote di piccolo taglio, sospettate di essere provento illecito dello spaccio. Inoltre, si presume che l’appartamento fosse occupato abusivamente e che vi fosse un allaccio elettrico abusivo.

L’immobile è stato sottoposto a sequestro con l’applicazione di sigilli alla porta d’ingresso. Tutti gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente, e i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari e dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

