Taranto, auto sbanda sul Punta Penna: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Taranto nel tardo pomeriggio di giovedì 29 febbraio. Probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, un’Alfa Romeo Mito ha sbandato finendo prima sullo spartitraffico in cemento per poi rimbalzare sul guardrail in ferro della parte opposta, che, fortunatamente, non ha fatto da trampolino.

Il conducente dell’auto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, ma, per fortuna, non ha riportato ferite gravi. Oltre alle ambulanze del 118, sul posto, per i rilievi, anche Polizia e Polizia Locale. Il traffico ha inevitabilmente subito dei rallentamenti. (Servizio fotografico di Francesco Manfuso)

