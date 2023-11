Taranto: spaccio di droga, un arresto e una denuncia

Al termine di un’accurata indagine, la Polizia del Commissario Borgo di Taranto ha cominciato a sospettare che un diciannovenne tarantino, incensurato, avesse avviato una proficua attività di spaccio all’interno di un’abitazione del centro. Sospetti degli hanno trovato conferme quando dopo la perquisizione personale il 19enne è stato trovato in possesso di hashish diviso in 3 panetti, di diverso peso e misura, e due ovuli di circa 154 grammi, nonché una banconota da 20 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

La perquisizione è stata estesa anche all’appartamento dove il 19enne viveva: sono stati trovati un bilancino di precisione e un coltello ancora intriso di stupefacente. Inoltre, nel tentativo di sottrarre indizi utili per il prosieguo delle indagini, il 19enne ha distrutto il proprio telefono cellulare rendendolo inutilizzabile, ma durante la perquisizione si sono presentati due minorenni con l’intento di acquistare droga, aggravando la posizione del giovane che è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sempre i poliziotti del Commissariato Borgo, durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio, hanno notato una coppia di giovani aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo e dagli accertamenti è emerso che un uomo e una donna, di 43 e 32 anni domiciliati ad Alessandria, avevano diversi precedenti penali alle spalle. Il giovane ha consegnato spontaneamente ai poliziotti due involucri di eroina del peso totale di circa 7 grammi e due involucri di cocaina da 1,7 grammi complessivi Al termine dei controlli, il 43enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp