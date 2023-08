Taranto: Spaccio di droga, arrestato 17enne

Nella mattinata di sabato 12 agosto, i Carabinieri di Taranto hanno arrestato un ragazzo di 17 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi, i militari hanno notato, nei pressi dell’abitazione del 17enne, un sospetto andirivieni di persone e, dopo vari servizi di osservazione, sono riusciti ad accedere nell’appartamento eseguendo una perquisizione: in casa sono stato trovati 90 grammi circa di hashish suddivisi in 50 dosi pronte per essere vendute al dettaglio.

L’abitazione aveva anche un sistema di videosorveglianza con una telecamera che riprendeva anche la zona fuori dal portone d’ingresso, trasmettendo le immagini, in tempo reale, sul cellulare del ragazzo.

La sostanza stupefacente è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, mentre il 17enne è stato posto agli arresti domiciliali.

