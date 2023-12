Taranto, spacciava cocaina nel suo appartamento: arrestato 36enne

La Polizia ha arrestato un uomo di 36 anni, di Taranto, per spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile, impegnati nel contrastare il traffico di droga, hanno notato un movimento insolito di giovani in un edificio di via Capecelatro, molti dei quali conosciuti come consumatori di droghe. Questa situazione ha suscitato il sospetto che ci fosse un’attività di spaccio in corso.

Le indagini hanno raccolto prove che indicavano il coinvolgimento del 36enne, già noto alle autorità per reati legati alla droga, che sembrava aver ripreso l’attività illegale nel suo appartamento all’ultimo piano di quel condominio. Dopo aver osservato l’arrivo e la partenza di possibili acquirenti per diverse ore, la Polizia ha fatto irruzione nell’appartamento quando lo spacciatore ha lasciato la porta aperta inavvertitamente.

La perquisizione ha portato al recupero di 8 dosi termosaldate di cocaina per 4 grammi. Inoltre, sono stati trovati circa 11 grammi della stessa sostanza divisi in 40 dosi all’interno di un mobile della cucina. Tutti gli elementi raccolti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente, che ha ordinato l’arresto del 36enne, il quale è stato posto ai domiciliari.

