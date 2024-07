Taranto, Soncin va via: Capuano spiega il perché

Matteo Soncin non è più un calciatore del Taranto. A due settimane dall’annuncio ufficiale, l’ex portiere della Pergolettese ha salutato tutti lasciando il ritiro di Viggiano.

Una toccata e fuga che Eziolino Capuano, tecnico rossoblu, motiva così: “Matteo mi ha chiesto di andare via per motivi familiari. Mi dispiace perché contavo molto di su di lui. Gli auguro le migliori fortune sperando possa risolvere i suoi problemi”. Domenica scorsa, Soncin non aveva preso parte al primo test stagionale per un infortunio muscolare. Ora, il Taranto è alla ricerca di un nuovo portiere.

Nel frattempo hanno lasciato il ritiro di Viggiano i quattro calciatori in prova: Matteo Frabola (centrocampista centrale 2006), Matteo Arcamone (centrocampista centrale 2004), Luca Padovano (centrocampista centrale 2005) e Gabriele Uva (portiere 2004).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author