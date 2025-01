Taranto, sentenza omicidio Nardelli: due ergastoli (VIDEO)

Condannati all’ergastolo Tiziano Nardelli e Paolo Vuto, 25 anni di reclusione per Francesco Vuto, 30 anni per Aldo Cristian Vuto. È appena stata data lettura, nel Tribunale di Taranto, della sentenza di primo grado del processo per l’omicidio di Cosimo Nardelli, avvenuto nel maggio 2023 in via Cugini. Lo ha deciso la Corte d’Assise, presieduta dal giudice Filippo Di Todaro e a latere il giudice Loredana Galasso, accogliendo le richieste del pubblico ministero Milto Stefano De Nozza della direzione distrettuale antimafia di Lecce, esclusa l’aggravante del metodo mafioso.

