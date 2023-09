Taranto: scuse social di capitan Ferrara, ‘Arrabbiato con me stesso’

Dopo le scuse a Capuano, nell’immediato dopo gara di Picerno, Antonio Ferrara, capitano del Taranto, utilizza Instagram per scusarsi anche con compagni di squadra, società, città e tifosi. “Sono sei anni che gioco nel Taranto e non ho mai avuto problemi con nessuno e in questo periodo ho sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia e alla città – scrive Ferrara -. Quello di ieri è stato un gesto istintivo, dettato da un momento di nervosismo che non deve essere fatto, e di questo me ne assumo le responsabilità, ma non aveva nulla a che vedere con le scelte tecniche dell’allenatore, in quanto nutro grande stima, rispetto di Ciro Panico e di tutti i miei compagni di squadra. Ero semplicemente arrabbiato con me stesso per la prestazione. Detto ciò, in qualità di capitano voglio chiedere pubblicamente scusa al mister, alla società, ai miei compagni, alla città di Taranto e alla sua gente”, conclude il capitano.

