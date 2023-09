Nuovo Iacovone: Ferrarese, ‘Taranto avrà uno stadio tutto nuovo’

(Di Lorenzo Ruggieri) In attesa di tornare a ospitare le gare interne del Taranto, lo Stadio Erasmo Iacovone è pronto a lasciare spazio a una nuova struttura. Lo ha confermato il commissario del Governo per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra: “Nell’ultima riunione, l’amministrazione comunale ha posto come obiettivo un project financing che prevedeva strutture commerciali. Tutto ciò, però, non si può realizzare in due anni. La prossima struttura, invece, sarà tutta nuova, con più di 20.000 spettatori e coperture varie. Ho chiesto al Comune il documento di indirizzo alla progettazione, si è perso già troppo tempo, ma non spetta a me attribuire le colpe”.

Lo sblocco dei fondi, secondo Ferrarese, fornirà una spinta importante per la realizzazione tempestiva dei progetti: “I fondi ci sono, abbiamo già 20 milioni sul conto corrente e altri 130 milioni potranno essere spesi successivamente. Il mio obiettivo è quello di appaltare nella primavera del 2024 e di terminare per la fine del 2025 o al massimo per l’inizio del 2026. Per via dei ritardi, gli interventi non potranno riguardare i singoli settori e inizieranno alla fine della stagione 2023/24. Per tutta la stagione 2024/25, dunque, la squadra rossoblù non potrà giocare in casa”.

