Taranto, scritte offensive, nel mirino medici e vaccini: lo sdegno della Asl

TARANTO – Torna in maniera vibrante la polemica sui vaccini. Scritte gravemente offensive nei confronti dei medici sono apparse sul muro di recinzione dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto. Con vernice rossa a caratteri cubitali presi di mira i vaccini e i tamponi, la sezione della Digos della Polizia di Stato è già al lavoro per tentare di individuare gli autori di queste scritte. Un gesto da condannare, non si è fatta attendere la reazione della Asl ionica, fonti interne riferiscono: “Vergognoso gesto da parte di sciacalli con l’obiettivo criminoso di minare la credibilità della struttura e l’autostima di eccellenti professionisti che quotidianamente prendono in carico professionalmente e umanamente migliaia di pazienti salvando loro la vita !!! Chi fa questo non ha a cuore la nostra città ma insegue cinici obiettivi”

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author