Taranto, scooter contro auto: un ferito in codice rosso

Un uomo di 22 anni e una donna sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi intorno alle 22.00 di sabato 2 marzo tra viale Magna Grecia e via Alto Adige, a Taranto. Il 22enne, che con il suo scooter è andato a sbattere contro una Fiat 500 L, è stato trasportato in codice rosso al SS. Annunziata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche la donna ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, prima a bordo di un’ambulanza, poi è stata portata in ospedale per accertamenti.

