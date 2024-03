Taranto, no raddoppio centro commerciale: esplode protesta commercianti

TARANTO – I commercianti tarantini aderenti a Confcommercio hanno manifestato contro il raddoppio del centro commerciale di Cimino. Distribuito un volantino in Via Liguria per sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare l’intervento dell’amministrazione comunale di Taranto. In gioco il futuro di tante attività commerciali cittadine, alcune storiche, denunciano la “desertificazione” del centro urbano.

