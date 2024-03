Ugento, incidente tra due veicoli sulla SP66. Tre feriti

Un incidente si è verificato tra due veicoli sulla strada provinciale 66, che collega Taurisano ed Ugento.

I veicoli coinvolti nel sinistro, avvenuto intorno alle ore 18 di sabato 2 marzo, sono due: una Mercedes classe C coupé, sulla quale viaggiava una famiglia di Taurisano, ed un Fiat Doblò. Ad avere la peggio sono stati i tre passeggeri dell’auto, che sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118. Dopo un primo soccorso sul posto, la donna, che ha riportato un trauma cranico, è stata trasferita in codice giallo presso l’ospedale “F. Ferrari” di Casarano, mentre il padre e la figlia sono stati trasportati in codice giallo e verde presso l’ospedale “Card. Panico” di Tricase. Il conducente del Fiat Doblò, invece, è rimasto illeso.

Sul posto, anche gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano, diretto dal vicequestore Salvatore Federico, a cui sono stati affidati i rilievi, e hanno regolato la viabilità.

