Taranto: Schianto auto-moto a Lama, muore 16enne

Incidente stradale mortale nel pomeriggio di domenica 6 agosto, intorno alle 15.00, in zona Tre Fontane nella borgata di Lama, a Taranto. Un ragazzo di 16 anni è deceduto in seguito all’impatto tra la sua moto, su cui viaggiava da solo, e un’auto.

Dopo lo schianto, il corpo della vittima è stato sbalzato per diversi metri. I sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza è un’auto medica, per l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Sul posto Polizia e Polizia Locale: oltre ad aver chiuso la strada al traffico per consentire soccorsi e rilievi, ora dovranno stabilire la dinamica esatta dell’incidente.

+++ IN AGGIORNAMENTO

