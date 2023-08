BARI – Incidente poco dopo le 13, questa mattina in via Fanelli a Bari. A perdere la vita, un uomo di mezza età a bordo di una Vespa che – secondo una prima ricostruzione – non si sarebbe fermato al semaforo rosso impattando contro una Toyota che stava attraversando l’incrocio. Lo scontro gli sarebbe stato fatale nonostante il casco. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito. Sotto shock l’autista della utilitaria.

