Taranto, rubate 30 statuette del Presepe da una chiesa

Nella mattina di lunedì 4 dicembre, sconosciuti hanno rubato circa 30 statuette del presepe dalla chiesa Madonna delle Grazie di via Falanto, a Taranto. Il valore non è ancora stato quantificato, ma è di migliaia di euro. I ladri hanno anche cercato di portare via il tabernacolo, probabilmente scambiandolo per un oggetto prezioso, ma a causa del peso eccessivo ci hanno rinunciato. Le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia e della Scientifica.

