Droga e parcheggiatori abusivi, raffica di denunce a Taranto

Dieci le persone denunciate a Taranto dalla Polizia nell’ultimo fine settimana. I Falchi della Squadra Mobile, costantemente impegnati contro la droga, hanno identificato un uomo di 62 anni su via Dante: durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 11 piccoli pacchetti di cellophane contenenti poco più di un grammo e mezzo di cocaina e un coltello da cucina. Avendo precedenti per spaccio di droga, è stato denunciato in libertà per detenzione ai fini di spaccio.

Particolare attenzione anche ai parcheggiatori abusivi: cinque individui sono stati denunciati per la loro attività illecita, di cui tre già colpiti da precedenti provvedimenti e quindi deferiti per inosservanza delle prescrizioni.

Anche la Città Vecchia è stata oggetto di controlli: nella zona di Piazza Fontana, la Polizia ha fermato quattro giovani provenienti dai comuni della provincia jonica, sospettati di cercare sostanze stupefacenti. Erano soggetti a divieto di ritorno nel capoluogo e sono stati denunciati per non aver rispettato la misura di polizia. Tre di loro sono stati trovati in possesso di piccole quantità di droga e sono stati segnalati alle autorità come consumatori.

