Taranto, rissa in Città vecchia con feriti

TARANTO – Paura in Città Vecchia a Taranto nella serata della domenica delle Palme. In via Duomo, nei pressi di un bar, si è sviluppata una rissa. Nella colluttazione sarebbero rimaste ferite un paio di persone. Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato un uomo in ospedale e l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, subito giunti sul posto per ricostruire la dinamica dell’evento. Saranno visionate anche le immagini delle telecamere della zona.

