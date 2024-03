Taranto, gare simboli processioni: le cifre

TARANTO – Come da tradizione, nella domenica delle Palme si svolgono le gare per l’aggiudicazione dei simboli delle processioni della Settimana Santa di Taranto. Nella chiesa di San Domenico si è svolta la gara per il pellegrinaggio del Giovedì Santo. Alle 20.30, nella Concattedrale, si terrà invece la gara per la processione dei Misteri.

Ecco le cifre:

Confraternita dell’Addolorata

Sdanghe Addolorata € 113.000 (nel 2023 euro 20.000, nel 2022 euro 30.000, nel 2019 euro 111.000)

Troccola € 35.000 (nel 2023 euro 23.400, nel

2022 euro 23.100)

Croce dei Misteri € 8.000 (nel 2023 euro 7.000, nel 2022 euro 9.000)

Pesare € 2.000 (nel 2023 euro 2.000, nel 2022

euro 13.000)

Prima croce € 7.500 (nel 2023 euro 7.500, nel

2022 euro 6.500)

Seconda croce € 7.500 (nel 2023 euro 6.000, nel 2022 euro 5.200)

• Terza croce € 7.400 (nel 2023 euro 3.000, nel

2022 euro 5.700)

Prima mazza € 3.800 (nel 2023 euro 3.000, nel 2022 euro 2.250, nel 2019 euro 2.050)

Seconda mazza € 3.050 (nel 2023 euro 3.200 euro, nel 2022 2.400 euro, nel 2019 euro 1.600)

Terza mazza € 3.500 (nel 2023 euro 3.300, nel 2022 2.400 euro, nel 2019 euro 1.750)

Bastoncino € 5.800 (nel 2023 euro 3.000 euro, nel 2022 8.200 euro, nel 2019 euro 9.60

