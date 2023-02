Taranto: Ricucito strappo tra sindaco Melucci e M5S

Ricucito lo strappo tra il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il Movimento Cinque Stelle nato in seguito a divergenze sulla questione ex Ilva, che avevano portato il primo cittadino a revocare le deleghe a un assessore e a un consigliere comunale espressione dei pentastellati.

Nella mattinata di sabato 4 febbraio si è svolto un incontro a Palazzo di città a cui hanno partecipato il sindaco Melucci, il governatore Michele Emiliano, il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S, e l’onorevole Leonardo Donno, coordinatore del M5S in Puglia.

È stato sottoscritto un documento programmatico, proposto dai pentastellati, con cui si chiede “un forte “no” allo scudo penale; la chiusura delle fonti inquinanti come prerogativa dell’accordo di programma; la definizione delle tutele giuridiche, ambientali, sanitarie, del lavoro e del sostegno alle imprese dell’indotto; la contrarietà al consumo di suolo e alle nuove trivellazioni”.

“Nell’incontro – spiegano in una nota congiunta Turco e Donno – abbiamo posto l’attenzione su una serie di tematiche che riteniamo imprescindibili. Temi su cui ci siamo confrontati con il sindaco Melucci e il presidente Emiliano, che hanno accolto le nostre richieste in merito alla definizione del perimetro della maggioranza, che tiene fuori forze politiche contrarie ai principi e valori del Movimento 5 Stelle e sulla conferma degli obiettivi della transizione ecologica e della riconversione economica, sociale e culturale, così come definiti nel “contratto dei cittadini” firmato in campagna elettorale”.

“La convergenza su questi punti ci porta ad affermare che restiamo nella maggioranza a supporto dell’azione politica portata avanti dal sindaco Rinaldo Melucci, a cui confermiamo la fiducia, da noi mai messa in discussione”, concludono Turco e Donno.

