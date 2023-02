TARANTO – Si sarebbe barricato in casa per evitare l’arresto, minacciando i poliziotti con dei colli di bottiglia. Sabato sera movimentato a Taranto, le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute nel centro cittadino, in seguito alla segnalazione di una donna che ha telefonato al centralino della Questura per denunciare il figlio in preda ad una crisi. A nulla sono valsi i tentativi di dialogo da parte degli agenti, costretti a sfondare la porta d’ingresso dell’appartamento nel quale l’uomo si era asserragliato, per trarre in salvo l’anziana donna. I poliziotti hanno dovuto fare ricorso al teser per avere la meglio, dopo una breve colluttazione è stato immobilizzato e con il supporto dei sanitari del 118 trasportato all’ospedale SS. Annunziata. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale, la sua posizione è al vaglio degli

