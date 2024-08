Taranto, raccolta rifiuti: PLI, ‘Città sempre più sporca’

“L’11 agosto segna l’ennesimo giorno di grave inefficienza nella raccolta dei rifiuti in città. In un periodo critico come questo, con temperature elevate che aggravano le condizioni igienico-sanitarie, la mancata raccolta della spazzatura rappresenta un problema non più tollerabile. È inaccettabile che, nonostante le reiterate segnalazioni, la situazione rimanga così drammatica”. Lo scrive in una nota Mirko Maiorino, segretario cittadino del Partito Liberale Italiano Taranto.

“È opportuno ricordare che l’assessore Fornaro, in carica da aprile, non ha ancora concluso il nuovo contratto per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti. A distanza di mesi, la sua inefficacia nella risoluzione di un problema così urgente è evidente e penalizza gravemente i cittadini, costretti a convivere con disservizi sempre più frequenti. Nonostante ciò, l’assessore continua a pubblicare post entusiastici sui social media, mostrandosi intenta a piantare fiorellini nel centro cittadino, mentre la città intera, e in particolare le periferie, sono ridotte a una cloaca a cielo aperto”, aggiunge Maiorino.

“Non possiamo esimerci dal sottolineare anche le responsabilità dell’assessore alle Partecipate, Mazzariello, e dello stesso presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli, che hanno dimostrato un’incapacità gestionale preoccupante. La mancanza di una strategia coordinata e l’inerzia di chi dovrebbe tutelare l’interesse pubblico non fanno che aggravare la situazione, rendendo la nostra città sempre più invivibile”, sottolinea il segretario cittadino del PLI Taranto.

“In questi giorni, i cittadini si sono visti recapitare la TARI, una tassa che rimane altissima, nonostante l’ennesima promessa di miglioramento dei servizi. È scandaloso che cospicui rialzi siano stati evitati solo grazie al trasferimento degli utili di Kyma Mobilità alla municipalizzata che si occupa dei rifiuti. Questa manovra, che appare più come un espediente contabile che come una vera soluzione, non può nascondere la realtà di un servizio al collasso. Il Partito Liberale continuerà a denunciare con forza queste negligenze, esigendo risposte concrete e immediate da parte dell’amministrazione. I cittadini non possono più aspettare: è ora che chi ha il dovere di agire la smetta di accampare scuse e lo faccia con assoluta urgenza”, conclude Mirko Maiorino.

