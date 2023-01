Taranto: Quasi fatta per un difensore del Foggia

Il Taranto ha già individuato il sostituto di Edoardo Vona, ufficializzato dalla Recanatese (Serie C/B) dopo aver risolto il contratto con il club rossoblu. È praticamente fatta per Giacomo Sciacca del Foggia, centrale classe 1996. In questa stagione ha totalizzato 19 presenze con la maglia rossonera, condite da un assist e due ammonizioni. All’occorrenza, può essere utilizzato come terzino destro. La trattativa sembra a buon punto, si devono limare solo alcune questioni burocratiche prima dell’annuncio. Sciacca dovrebbe legarsi al Taranto fino al giugno del 2024.

