Ufficiale: Iacopo Murano torna al Potenza Calcio

POTENZA – Il “samurai” Iacopo Murano torna a vestire la maglia rossoblù: il direttore sportivo del Potenza Calcio, Natino Varrà, ha trovato e chiuso l’accordo con l’Avellino. L’attaccante potentino che nelle ultime settimane era stato accostato anche all’AZ Picerno oltre che a diversi club di Serie C e Serie B, torna al Viviani dopo l’ultima stagione in rossoblù del 2019/2020 in prestito secco. Nel pomeriggio Murano potrebbe già prendere parte agli allenamenti sotto la guida del tecnico Giuseppe Raffaele.

