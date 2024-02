Taranto, progetto Green Passage: 236 nuovi alberi per la città

Più alberi e più verde in altre zone cittadine. È l’obiettivo del progetto “Green Passage”, fortemente voluto dall’Amministrazione Melucci per la riqualificazione ambientale di parchi e giardini presenti in diverse aree urbane.

Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento delle attività di piantumazione, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, si è recato in via Lago di Leonessa e nei pressi di via Cripta del Redentore dove sono in corso operazioni tese a regalare un nuovo volto a punti della città che prima di questi interventi non potevano essere pienamente fruibili.

In entrambi i casi, il primo cittadino ha potuto constatare il gran lavoro svolto dai dipendenti di Kyma Servizi che hanno provveduto a sistemare complessivamente ben 236 alberi. Per il completamento dell’opera in via Lago di Leonessa (dove sono stati piantumati 69 lecci, 25 carrubi, 15 prunus e 27 cercis) manca davvero poco poiché si prevede l’allestimento di una staccionata, la collocazione di arredi e l’implementazione della pubblica illuminazione. Discorso diverso, invece, per il parco di via Cripta del Redentore, dove gli interventi più significativi sono stati portati a termine.

“Devo esprimere la mia soddisfazione per la realizzazione di queste due nuove aree verdi che l’amministrazione metterà a disposizione della cittadinanza – ha dichiarato in una nota il sindaco Melucci -. Il progetto “Green Passage”, che terminerà il 30 aprile, ha come finalità proprio quella di apportare benefici a livello ambientale in tutta l’area urbana con la piantumazione complessiva di circa 1000 alberi. Come ho già sostenuto in altre circostanze, la quota di verde in città potrà così essere aumentata in maniera decisa. E questo anche grazie alla forestazione del quartiere Tamburi e al progetto “Green Belt” che ha fatto già registrare interventi di rimboschimento nel parco archeologico delle “Mura Greche” e nel quartiere Paolo VI”, ha concluso Melucci.

