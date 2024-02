Taranto, preside aggredito: ‘Avviso orale a genitori unico strumento’

«L’avviso orale emesso dal Questore di Taranto Massimo Gambino nei confronti dei due genitori che hanno aggredito il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Europa – Alighieri” è una misura di prevenzione, unico strumento applicabile nell’immediatezza dal punto di vista della Polizia. Non è, come qualcuno vuol fare passare, una “pacca sulla spalla”, ma l’unico provvedimento che il Questore ha potuto applicare subito, in attesa che l’iter giudiziario faccia il suo corso; questo è quello che ci consente la legge allo stato attuale e non ci sono altri provvedimenti diversi da questo per coloro esprimono una pericolosità sociale». Così Antonio Digregorio, segretario generale provinciale di Taranto del Sindacato di Polizia Siulp.

«Se il dirigente scolastico ha sporto denuncia, l’iter farà il suo corso, nel frattempo ben venga il provvedimento del Questore che dà un segnale forte per coloro che si rendono protagonisti di gesti violenti nei confronti di quanti svolgono una professione di prossimità, come insegnanti, medici, infermieri e poliziotti. Non a caso – dice Digregorio – siamo stati tra i promotori di una petizione che chiede l’inasprimento delle pene nei confronti di coloro che aggrediscono i professionisti delle helping profession, tra cui i poliziotti sempre più nel mirino dei violenti. È il caso – conclude – che si facciano leggi ad hoc per salvaguardare coloro che svolgono le helping profession. Il decisore politico ha già perso tempo, che intervenga con provvedimenti seri e decisi».

