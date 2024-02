TARANTO – Un’iniziativa che ha suscitato un grande consenso. L’APS Reverie, fondata dai giovani musicisti tarantini Mario Manuel Rossi, Mattia Locapo e Roberto Sticchi, ha presentato in questi giorni il progetto “Taranto Nuove Ali – Voci contro la Violenza di Genere”, un’iniziativa rivolta alla comunità di Taranto che si è concretizzata attraverso eventi che hanno avuto come matrice comune la volontà di aumentare la consapevolezza sulla violenza di genere in maniera inclusiva.

Questa iniziativa è un esempio luminoso di come l’arte e la cultura possano essere strumenti potenti nella lotta contro la violenza di genere. “Taranto Nuove Ali – Voci contro la Violenza di Genere” ha dimostrato che Taranto è pronta a combattere questa battaglia e promuovere una comunità inclusiva, grazie agli sforzi congiunti dell’APS Reverie, della Cooperativa Sociale La Vela e di Alzàia Onlus.

Sul palco dell’Auditorium TatÀ nel quartiere Tamburi, è andato in scena lo spettacolo “Parlami d’amore”, curato dai registi e attori Andrea Simonetti e Serena Tondo. Uno straordinario evento che ha catapultato gli oltre 200 spettatori nelle sfumature delle relazioni affettive, con un forte messaggio di inclusione. Ciò che ha reso questo spettacolo davvero speciale è il cast, che ha riunito ospiti dei centri diurni Peppino Mesto-Luana Finotto, gestiti dalla Cooperativa Sociale La Vela sotto la guida del Presidente Adriano Morales e della referente dei centri, Roberta Chianura. Assieme a loro allievi dell’Accademia F. Tarrega – Sezione Recitazione e della band Kanousé. Una dimostrazione tangibile di come l’arte possa unire diverse realtà in un’unica visione di sensibilizzazione. Erano presenti all’evento Paola Angarone del Comune di Taranto, Valeria Cardone dell’ASL Taranto, Grazia Varalla del Dipartimento Salute Mentale di Taranto e Don Antonio Panico, direttore dell’Università LUMSA, sede di Taranto.

