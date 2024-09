Taranto, presentati dal Questore Gambino i nuovi dirigenti della Polizia

TARANTO – Il Questore di Taranto Massimo Gambino ha presentato in conferenza stampa i nuovi dirigenti della Questura Jonica.

Antonio Gaetani vice Questore aggiunto, originario di Lecce,per lui un ritorno in terra tarantina, proviene dalla Polziia Stradale di Grosseto, ha prestato servizio anche a Pordenone, a Taranto assumerà l’incarico di Comandante del Reparto Mobile



Il Commissario Capo Paolo Favia, originario di Bari, proveniente dalla Questura del capoluogo regionale, in passato a Bolzano per due anni e quattro a Torino, assumerà l’incarico di dirigente Digos



Stefano Martina, originario della provincia di Lecce, proveniente dalla Questura di Foggia, svolgerà l’incarico di Funzionario addetto all’ufficio di Gabinetto.



Margherita Micelli Ferrari, già in servizio presso la Questura di Taranto, Divisione di Gabinetto, assumerà l’incarico di Vice Dirigente delle Volanti





