Taranto Popolare, ‘Pronti a supportare il sindaco Melucci’

“Alle 13.00 di martedì 19 dicembre prova importante per la nostra Amministrazione, la votazione sul bilancio. Noi del gruppo “Taranto Popolare” ribadiamo ancora una volta che bisogna ritrovare lo spirito giusto per il bene cittadino e lavorare per raggiungere un equilibrio stabile che ci permetta di governare in modo sereno senza che nessuno possa influenzare le nostre decisioni. È fondamentale che si ritorni ad accendere l’attenzione sul bene comune, si ritorni a praticare la politica per strada, tra la gente che ci ha dato fiducia. Taranto Popolare è pronta per assumersi le proprie responsabilità, come sempre da quando è entrata in Consiglio, non facendo mancare mai il proprio supporto al nostro Sindaco Rinaldo Melucci. Così in una nota il consigliere comunale Michele Mazzariello, il presidente Giuseppe Stasolla, i dirigenti Luigi Agrusti, Patrizia Convertino, Michele Resta e tutto il direttivo di Taranto Popolare.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp