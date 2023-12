Ex Ilva, Acciaierie d’Italia: ‘Acqua calda regolarmente presente’

“In merito alle notizie di fonte sindacale relative alla presunta mancanza di acqua calda presso gli spogliatoi della portineria A dello Stabilimento di Taranto, Acciaierie d’Italia rende noto di aver dato ieri (lunedì 18 dicembre, ndr) accesso allo SPESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). In sede di sopralluogo, lo SPESAL ha accertato, con relativo verbale, la regolare presenza di acqua calda all’interno del bagno e delle docce degli spogliatoi in questione”. Così in una nota Acciaierie d’Italia.

